Dieta da 1200 calorie per le donne in menopausa

La dieta da 1200 calorie è la dieta ideale per le donne in menopausa. Si basa su una alimentazione che prevede una enorme variante di alimenti che danno benessere e aiutano a perdere peso in salute. La dieta da 1200 calorie può far dimagrire fino a 2 kg in una settimana.

Ma vediamo cosa si mangia ogni giorno per perdere peso in un esempio di menù di 3 giorni che può essere ripetuto due volte nella settimana. Primo giorno: colazione con 30 grammi di fiocchi di avena, un cucchiaio di crusca d'avena. Pranzo: un hamburger di soia alla piastra, minestrone di verdure con un cucchiaio di crusca d’avena e uno di parmigiano e zucchine alla piastra. Cena: 200 grammi di insalata di polpo e 300 grammi di patate con sedano e carote e una coppetta di fragole e limone. Secondo giorno: colazione con una frittata di un uovo e un cucchiaino di crusca d’avena, 30 grammi di pane di segale tostato con un cucchiaio di miele. Pranzo: 70 grammi di insalata di farro lesso con pomodori crudi al basilico, taccole lesse e 20 grammi di pecorino romano in scaglie. Cena 30 grammi di pasta e fagioli piccanti con un cucchiaio di crusca d’avena, cicoria lessa e una mela cotta.

Terzo giorno: colazione con 30 grammi di fiocchi di avena, un cucchiaio di crusca d'avena. Pranzo: una porzione di lattughino e ravanelli con un cucchiaino di parmigiano. Cena: passato di verdura con un cucchiaio di crusca d’avena e uno di parmigiano e asparagi al vapore. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questa dieta non è adatta a chi soffre di diabete, altre patologie e alle donne in gravidanza.