Modica, domani i funerali di Antonio Aurnia

I funerali di Antonio Aurnia morto ieri all’età di 57 anni si terranno domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 10 nel Duomo di San Giorgio a Modica. La morte di Antonio, imprenditore modicano noto oltre i confini della provincia di Ragusa, ha lasciato sgomenti tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Antonio Aurnia è stato un paladino per la città della Contea, un imprenditore che ha fatto tanto per la sua amata città e che ha lasciato traccia della sua pur breve vita. La notizia della sua morte ha fatto scattare sui social una marea di messaggi di addio e di ricordo per un uomo che rimarrà per sempre nella storia modicana. Tra i tanti messaggi postati su Facebook anche quello del sindaco di Modica, Ignazio Abbate. “Un lunedì peggiore – ha scritto ieri mattina il sindaco Abbate - Modica non lo poteva avere. L'incidente mortale in Via Nazionale e la scomparsa di Antonio Aurnia. Cosa dire di una persona che per la Modica sportiva ed imprenditoriale ha rappresentato un punto di riferimento difficilmente eguagliabile?

Sono rimasto senza parole, una tragedia immane che ha lasciato sgomenti tutti. Modica perde il suo "patron" per eccellenza, colui che è riuscito a fare sognare un'intera Città, colui che per amore ha dato tutto senza nulla pretendere. Nessun altro presidente sarà come lui, nessun altro riuscirà a fare innamorare la città come ha fatto lui...Riposa In Pace Antonio”. La redazione del QuotidianodiRagusa esprime il profondo cordoglio alla famiglia Aurnia.