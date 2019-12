Dieta naturale per dimagrire subito 3 kg: ecco menù

La dieta naturale per dimagrire velocemente 3 kg in 5 giorni. La dieta naturale prevede il consumo di molta frutta e verdura. La dieta naturale per perdere peso subito è facile ma non è adatta a tutti. Si tratta di un regime alimentare dietetico semplice da seguire.

Ma vediamo nel dettaglio cosa si mangia in un esempio tipo di menù dietetico. . Colazione con una tazza di tè verde, una coppa di frutta fresca, circa 250 grammi, composta da fragole, mirtilli, ribes, pompelmi, arance e kiwi. Spuntino: una spremuta di arancia senza zucchero. Pranzo: insalata mista con carota, radicchio, barbabietola, 80 grammi di avocado e 80 grammi di legumi a scelta tra lenticchie, fagioli e piselli. Merenda: un centrifugato con un’arancia e una manciata di spinaci freschi. Cena: minestrone, insalata verde con una spruzzata di aceto di mele e una mela cotta in forno con cannella e noce moscata.

Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questa dieta non è adatta a chi soffre di diabete, altre patologie e alle donne in gravidanza.