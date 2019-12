Un morto e due feriti. E’ il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto stamattina intorno alle ore 7,15 in via Nazionale a Modica. Due le auto coinvolte in uno scontro frontale.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la Polizia per i rilievi del caso. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.