Acuto Samp nel finale, Genoa ko nel derby

La Sampdoria batte il Genoa per 0-1 a Marassi al termine di un derby della Lanterna bloccato e destinato a un pareggio a reti bianche ma che viene deciso invece da un episodio: a cinque minuti dal termine pasticcio della difesa del Grifone e Gabbiadini, entrato da pochi minuti, punisce Radu facendo urlare di gioia la gradinata blucerchiata.

Un successo utile alla squadra di Ranieri per portarsi fuori dalla zona retrocessione, in cui rimane invece mestamente la squadra rossoblu di Thiago Motta. Primo tempo avaro di emozioni in cui le fasi di studio si protraggono fino alla mezzora e sono tantissimi i duelli in un centrocampo intasato dall'atteggiamento prudente di entrambe le squadre. La posta in palio e' altissima e faticano ad arrivare le occasioni da gol, sono invece tantissimi i falli, 21. Unica chance per Sanabria al 35', che si ritrova solo in area ma devia malamente sul fondo con la testa un bel cross dalla trequarti.

Nella ripresa il match fatica a decollare, il primo tiro diretto verso la porta arriva soltanto a venti minuti dalla fine con una punizione di Jagiello che da posizione defilatissima prova a sorprendere un attento Audero all'angolino. A cinque minuti dal termine il gol che decide il derby di Genova: Ghiglione perde un pallone sanguinoso e Linetty fa partire il contropiede, servendo Gabbiadini che con il mancino non lascia scampo a Radu e regala una vittoria importantissima ai suoi.

