Cosa mangiare contro il gonfiore di stomaco? Ecco la dieta brat, ideale anche per la diarrea. Si tratta di una dieta che si basa sul consumo di alcuni alimenti che aiutano aconmbattere l’infiammazione dello stomaco. La dieta brat può essere seguita per due giorni e non oltre.

Ma vediamo nel dettaglio cosa si mangia nei due giorni della dieta Brat. Primo giorno: colazione con un tè verde senza zucchero e due fette di pane tostato (no integrale, no pane di semi) con un cucchiaio di purea di mela. Spuntino: una banana. Pranzo: 100 grammi di riso in bianco con un cucchiaio di olio di extravergine di oliva a crudo e al limite una spolverata di grana. Merenda: una fetta di pane tostato e una banana. Cena: 100 grammi di riso in bianco con un cucchiaino di olio di extravergine di oliva e un cucchiaio di parmigiano. Secondo giorno: colazione con un tè verde senza zucchero e due fette di pane tostato (no integrale, no pane di semi) con un cucchiaio di purea di mela. Spuntino: una banana.

Pranzo: 100 grammi di riso in bianco con un cucchiaio di olio di extravergine di oliva a crudo e al limite una spolverata di grana. Merenda: una mela. Cena: 250 grammi di patate lesse. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie importanti.