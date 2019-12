Stazione passeggeri al porto di Pozzallo: si inaugura il 21 dicembre

Nulla osta all’apertura della stazione passeggeri di Pozzallo, dopo il taglio del nastro inaugurale da parte del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci fissato per sabato 21 dicembre alle ore 10,30.

E’ quanto emerso al termine della riunione operativa che si è svolta nell’ufficio del Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza e alla quale hanno partecipato il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, il comandante della Capitaneria di porto, Pierluigi Milella, il responsabile del Servizio Demanio Marittimo di Siracusa e Ragusa Aldo Vernengo e l’amministratore delegato della Sosvi Giovanni Iacono che è la società che ha ottenuto il finanziamento nell’ambito del patto territoriale di Ragusa. Proprio per dare concretezza alla realizzazione di un’opera pubblica attesa da anni e per eliminare i disagi dei passeggeri in transito per Malta, il Commissario Piazza ha voluto mettere attorno ad un tavolo tutti gli ‘attori’ che per competenza hanno una funzione per procedere all’apertura della stazione passeggeri.

Il risultato raggiunto è che le operazioni di biglietteria, di controllo della sicurezza e di check-in che prima si sono svolti all’aperto e sotto alcuni gazebo messi a disposizione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dal giorno dell’inaugurazione si svolgeranno all’interno della nuova stazione passeggeri nonostante ancora si dovrà procedere con il necessario arredamento e in tal senso è stata inoltrata richiesta al ministero dello Sviluppo Economico di utilizzo dei ribassi d’asta maturati per l’acquisto dei mobili. “L’obiettivo, una volta completati i lavori, era quello di rendere operativa subito la stazione passeggeri – afferma il Commissario Piazza – per farla utilizzare ai passeggeri in transito. La riunione operativa è stata utile per tracciare il cronoprogramma da qui al giorno dell’apertura e le intese raggiunte depongono per la piena fruizione della struttura sin dal 21 dicembre prossimo.