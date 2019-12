Tour del M5S al quartiere Dente di Modica: istanze e proposte FOTO

È stata presentata, nei giorni scorsi, all’attenzione del Presidente del Consiglio comunale e del Sindaco di Modica, un’interrogazione consiliare avente ad oggetto “Istanze e proposte emerse dal tour del M5S al quartiere Dente, comunicate attraverso lettera ufficiale del 22/03/2019”.

Firmatario dell’interrogazione, il Consigliere Comunale del M5S, Marcello Medica, il quale, fa presente che, nei primi mesi del 2019, il M5S Modica ha iniziato per quartieri, zone e frazioni della città un tour, che si è voluto denominare “La Città Virtuale diventa Reale”, come a voler far emergere l’assoluta convinzione che la concretezza debba essere il fondamento dell’azione politica e questa debba nascere dal vissuto e dal vivere quotidiano della gente comune. In particolare, nel weekend del 9 e 10 marzo 2019, il tour, ha fatto tappa al quartiere Dente, dove lo stesso Consigliere, accompagnato da attivisti del M5S Modica, ha incontrato per le strade non solo tanti passanti ma anche i commercianti, dai quali sono emerse, congiuntamente alle tante croniche problematiche, anche molte e rimarchevoli proposte.

Nell’interrogazione si evidenzia come, a distanza di ben nove mesi dall’invio della lettera all’attenzione del Sindaco, non c’è stato alcun riscontro verbale o scritto; inoltre, come ad oggi, sia le problematiche, sia le proposte elencate nella suddetta lettera sono tutte quante più che mai attuali e alcune di loro meritano di essere attenzionate e affrontate prima possibile. Il Consigliere Medica chiede, pertanto, all’Amministrazione Comunale, quando ha in programma di attenzionare e cominciare a realizzare i dieci punti emersi dal tour effettuato dal M5S Modica al quartiere Dente e che in ordine di importanza e priorità sono: rifacimento del manto stradale lungo via Nuova S. Antonio, già programmato nel 2018; potenziamento del trasporto pubblico urbano attraverso la sostituzione degli attuali bus sproporzionati e inquinanti con adeguati minibus ecologici con frequenze in grado di garantire collegamenti all’altezza;

allargamento e illuminazione di via Boccone del Povero con contestuale realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell’incrocio con via Nazario Sauro; più controlli e più sicurezza per i cittadini, attraverso un serio piano di videosorveglianza e di pattugliamento di tutto il territorio e la nuova istituzione del vigile o guardia di quartiere; messa in sicurezza di alcune aree a rischio nel quartiere e nelle zone limitrofe, mettendo fine ai pericolosi ristagni d’acqua piovana, attraverso seri e risolutivi interventi (Via S. Benedetto Da Norcia); valorizzazione del Parco Villa Cascino ad oggi lasciato nel degrado e nel suo lento e triste declino; manutenzione della rete idrica cittadina, dove insistono e si ripetono, da tempo, ingenti perdite d’acqua (Via Liceo Convitto, Via Nuova S. Antonio); valorizzazione turistica del Belvedere dell’Itria, attraverso il suo abbellimento e l’attivazione di percorsi pedonali da e per Modica Bassa; recupero della storica scuola Milano-Palermo, mettendola a disposizione del quartiere come centro di aggregazione sociale per giovani e anziani, i quali, oggi, non hanno alcuna struttura dove trascorrere il loro tempo libero; istituzione del servizio Bancomat, giacché il quartiere n’è completamente sprovvisto.

Nella consapevolezza che dalla collaborazione ed interazione tra cittadini e loro rappresentanti, si possano trarre i migliori benefici per la città e per l’intera popolazione che la vive, il M5S Modica, per bocca del suo Rappresentante Istituzionale, chiede, quindi, una risposta orale in Consiglio Comunale, invitando il Sindaco, a spiegare ai tantissimi cittadini del quartiere Dente quali sono i programmi e i tempi di intervento riguardo ai dieci punti esposti ad iniziare intanto da quelli più pressanti.