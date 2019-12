Piazza Mazzini a Modica diventerà zona pedonale

Piazza Mazzini a Modica diventerà un altro salotto buono del nostro centro storico. Lo annuncia in un post pubblicato su Facebook il sindaco di Modica Ignazio Abbate.

“La piazzetta – si legge nel post Facebook del sindaco Abbate - verrà trasformata in zona pedonale con panchine e verde pubblico e accesso consentito solo ai residenti per raggiungere le proprie abitazioni. E’ chiaro che la pedonalizzazione delle zone del centro storico deve andare di pari passo con l’aumento dei servizi come il rifacimento del parcheggio di Viale Medaglie D’Oro grazie al nuovo appalto di gestione di strisce blu che prevede anche le navette gratuite per raggiungere varie zone del centro, ma anche la valorizzazione del parcheggio di Piazzale Falcone Borsellino dove, grazie ai fondi del GAL, verrà disciplinata la sosta con diversi interventi di miglioria previsti. L'indirizzo è quello di una sempre maggiore fruibilità pedonale del centro storico”.