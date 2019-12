La dieta della pasta fa dimagrire o fa ingrassare?

La dieta della pasta fa dimagrire? Se mangiata in porzioni equilibrata la pasta non fa ingrassare. La pasta infatti è da sempre il piatto forte che non deve mancare nella dieta Mediterranea.

La dieta Mediterranea è considerata da medici e nutrizionisti la dieta per eccellenza più equlibrata e sana da seguire, in quanto completo di tanti alimenti che danno benessere e salute all’organismo. Secondo alcuni esperti può essere un errore togliere i carboidrati dall’alimentazione per dimagrire. Detto questo due precisazioni: la dieta della pasta va fatta seguendo alcune regole ferree. E poi, come tutte le diete prima di iniziarla è opportuno consultarsi con il proprio medico o un nutrizionista. Ma quali sono le regole per mangiare la pasta senza ingrassare?

Per prima cosa come abbiamo già detto è importante la quantità che va decisa in base alle caratteristiche della persona e al tipo di vita, sedentario o non, o lavoro che si svolge. Poi bisogna mangiare la pasta con cottura al dente ed è consigliabile risciacquarla sotto l’acqua fredda per ridurre l’indice glicemico. In questa dieta è meglio mangiare la pasta aglio olio e peperoncino che riduce i grassi e aiuta il metabolismo. Oppure la pasta con verdure: melanzane, zucchine, carote, broccoli, carciofi. Anche in questo caso è ottima per tenere un corretto livello glicemico oltre ad aiutare a perdere peso.

Ma vediamo un esempio di menù giornaliero della dieta della pasta. Colazione: caffè, bicchiere di latte, 30 g cereali integrali. Spuntino: centrifugato o succo di frutta senza zucchero. Pranzo: una porzione di pasta con sugo di verdure, 200 g di finocchi.Merenda: frutto fresco. Cena: zuppa di orzo e farro o minestrone di verdure e una piccola fettina di pane integrale. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.