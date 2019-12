La giunta Giannone ha dato il via ai lavori di rifacimento della ex strada provinciale 37, la Scicli-Santa Croce via Lincino. Il rifacimento del manto stradale riguarda il tratto comunale ed è stato finanziato con fondi del Dipartimento di protezione civile.

I lavori, appaltati dal settore lavori pubblici del Comune di Scicli, sono iniziati ieri e termineranno prima di Natale, annunciano il sindaco Enzo Giannone e l’assessore Viviana Pitrolo.