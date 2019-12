Come dimagrire 5 kg con la dieta chetogenica: ecco cosa mangiare

Come dimagrire 5 kg con la dieta chetogenica: menù. La dieta chetogenica per perdere fino a 5 kg nasce dalla nutrizionista irlandese Zana Morris.

Lo schema ideato dalla nutrizionista ha avuto nel corso degli anni diverse modifiche che hanno dato vita a vari menù dietetici. Il motto della dieta chetogenica per dimagrire fino a 5 kg è “più mangi e più dimagrisci”. La nutrizionista elenca gli alimenti che devono essere consumati nella dieta chetogenica ovvero quelli consentiti che sono nei 14 giorni: carne di manzo, carne di maiale, bacon e pancetta; pollo e anatra, comprensive di pelle, e tacchino; pesci grassi come salmone, tonno, trota, sgombro, sarde e alici anche sottolio; uova di tutti i tipi; formaggi grassi come mascarpone, camembert o brie, philadeplhia (non quello light!); vegetali a foglia verde di tutti i tipi (spinaci, lattuga, broccoli, cime di rapa, catalogna, coste, biete, erbette, rucola); noci e nocciole tranne le arachidi, semi oleosi; tè, caffè e tisane senza zucchero; avocado; burro vero, olio di oliva, burro e olio di cocco; concesse spezie ed erbe aromatiche. Bisogna bere molta acqua, almeno un litro e mezzo di acqua, ed evitare bevande alcoliche.

E’ importante sapere che gli alimenti sopraelencati ovvero quelli consentiti nella dieta chetogenica non devono essere preparati con cotture elaborate ad esempio si può mangiare la carne di manzo ma non in salsicce o in hamburger già pronti. O ancora al mattino si può prendere il caffè con panna ma senza zucchero. Ecco le altre diete pubblicate sul nostro sito.