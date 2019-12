Scicli, attentato incendiario al Pata Pata di Sampieri

Confcommercio Scicli e Confcommercio provinciale Ragusa esprimono piena solidarietà e sostegno al titolare Giorgio Vindigni per il grave attentato incendiario subito ieri pomeriggio dallo stabilimento Pata Pata a Sampieri.

"Per fortuna - sottolineano il presidente Confcommercio Scicli, Raffaele Giallongo, con il responsabile sezionale, Peppe Puglisi - la struttura non ha subito gravi danni ma quello che preoccupa è il gesto in sé. Non è possibile continuare a fare impresa in queste condizioni. Esprimiamo la nostra vicinanza a Giorgio Vindigni". Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente provinciale Confcommercio Ragusa Gianluca Manenti. "Siamo esterrefatti - sottolinea quest'ultimo - per come certa criminalità continui ancora a mettere i bastoni tra le ruoti a imprenditori capaci e seri. Siamo sicuri che le forze dell'ordine faranno piena luce sul grave episodio".