Museo Archeologico di Ragusa: deve essere riaperto

Il Museo Archeologico Ibleo è una risorsa preziosa della città di Ragusa e necessita di essere riaperto al più presto. La chiusura del Museo Archeologico Ibleo e le polemiche che ne sono scaturite in consiglio comunale e sugli organi di stampa non fanno bene a nessuno perchè si perde di vista il reale interesse della città di Ragusa.

“Non vogliamo inserirci nelle polemiche che in questi giorni sono scoppiate tra l’amministrazione comunale e l’opposizione in consiglio comunale”, dichiara il coordinatore cittadino Alessandro Sittinieri “ma ai consiglieri del Movimento 5 Stelle, che lamentano negli ultimi anni la mancata volontà della politica di investire in cultura a Ragusa, vorremmo ricordare che fino a 18 mesi fa amministravano questa città e da parte loro nulla è stato fatto nè per la cultura in generale nè per il Museo Archeologico Ibleo in particolare”. “Al di là di eventuali responsabilità che potranno essere ravvisate nel caso di specie” continua Alessandro Sittinieri “ciò che importa in questo momento è che questa importante struttura museale venga restituita alla fruizione dei cittadini ragusani e dei turisti in tempi brevi perchè è impensabile che durante questo periodo di festività natalizie e di fine anno le porte rimangano chiuse”.

In merito al ventilato trasferimento del Museo presso l’ex Convento del Gesù di Ragusa Ibla, il coordinatore cittadino auspica “che si possa tornare indietro su questa scelta della Sovrintendenza perchè sarebbe un grave danno per il centro storico di Ragusa, che verrebbe spogliato di una importante realtà culturale e turistica, laddove invece sarebbe opportune incrementare lo sviluppo di offerte culturali atteso che la rinascita del centro storico della nostra città città non può affatto prescindere da tutto ciò”.