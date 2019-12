Dieta dash combatte ipertensione e gonfiori

La dieta Dash combatte pertensione ed elimina gonfiori. La dieta dash è una dieta povera di sale e grassi saturi e ricca di cereali integrali e verdura.

La dieta Dash vieta dolci e carni rosse ed è spesso consigliata per chi soffre di disturbi cardiocircolatori e ipertensione. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta Dash contro l’ipertensione in un esempio di menù settimanale che nello stesso tempo aiuta a perdere peso e drenare i liquidi. Ecco un esempio completo, giorno per giorno. Lunedì: colazione con 150g di latte scremato; 30g di fiocchi di cereali; una spremuta d'arancia. Spuntino: una pera. Pranzo: insalata con 150g di petto di pollo, 3 pomodorini, 20g di semi di girasole, lattuga, un cetriolo; 50g di pane integrale. Merenda: uno yogurt magro. Cena: zuppa di lenticchie, melanzane o zucchine alla griglia; 60g di mozzarella e una mela.

Martedì: colazione con uno yogurt magro; 3 fette biscottate integrali con 30g di marmellata; centrifugato di ananas; caffè o tè senza zucchero. Spuntino: un frutto a scelta. Pranzo: tramezzino con 50g di petto di pollo, 2 fette di pane, una sottiletta light, 2 pomodori affettati, 2 foglie di lattuga. Merenda: uno yogurt magro con 2 gherigli di noce. Cena: spaghetti al ragù di verdure con 10g di parmigiano; insalata di spinaci crudi, carote, funghi champignon. Mercoledì: colazione con mezza banana frullata con 150ml di latte parzialmente scremato; una fetta di pane integrale con un cucchiaino di marmellata; caffè o tè. Spuntino: 2 fette di ananas fresco o sciroppato senza zucchero. Pranzo: un panino con l'hamburger, insalata mista e una spremuta d'arancia. Merenda: uno yogurt magro con un cucchiaino di semi di girasole. Cena: patate e orata cotti al forno con trito di rosmarino e salvia; spinaci saltati con un cucchiaino d'olio, uno spicchio d'aglio e mandorle (2 cucchiaini, 20g).

Giovedì: colazione con uno yogurt magro alla frutta; una fetta di pane integrale con un cucchiaino di marmellata; 2 prugne; caffè o tè senza zucchero. Spuntino: una spremuta d'arancia. Pranzo: toast al prosciutto cotto(60g) con formaggio spalmabile (40g); insalata di lattuga e pomodori e una pera o due fettine di ananas. Merenda: uno yogurt magro alla frutta. Cena: riso pollo e verdure; un budino di latte scremato con fragole. Venerdì: colazione con 150ml di latte parzialmente scremato e 30g di fiocchi di cereali integrali; una spremuta d'arancia; caffè o tè senza zucchero. Spuntino: un frutto a scelta. Pranzo: insalata di gamberi; un cucchiaio di mandorle; succo d'ananas. Merenda: uno yogurt magro con semi di girasole. Cena: 150g di tacchino alla griglia; insalata di patate; verdure miste saltate in padella con olio e un cucchiaio di pinoli.

Il sabato e la domenica a scelta tra uno dei menù della settimana. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta, soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.