Ragusa, avviso per il mercato degli Agricoltori

Ragusa, avviso pubblico per il Mercato degli Agricoltori. Sui richiesta del Settore VI - Sviluppo economico - è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso di partecipazione al Mercato degli Agricoltori riservata agli imprenditori agricoli regolarmente accreditati dal Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura all’apposito Albo Regionale.

Il Mercato degli Agricoltori che inizierà il 1° gennaio 2020, si svolgerà presso il piazzale del Teatro tenda di Via Spadola, ogni giovedì dalle ore 15,30 alle ore 19,30. Le aziende agricole, gli operatori dell’artigianato, dell’agroalimentare e dell’enogastronomia interessati a partecipare dovranno presentare apposita istanza di partecipazione in bollo da €16,00, mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune Corso Italia 72 o tramite invio all’indirizzo Pec del Comune protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it a decorrere dal 6 dicembre al 16 dicembre 2019. Saranno messi a bando n. 12 posteggi per la vendita.