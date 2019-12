ChocoModica 2019: Veronica Faedda per ChocoFumetti

ChocoFumetti: oggi a lezione da Veronica Faedda. La fantasia dei bambini, l’arte di Veronica Faedda e la tradizione immortale dei fumetti. Una mattina speciale per i tanti bambini che hanno preso parte alla lezione di fumetti tenuta dall’autrice sarda Veronica Faedda, già autrice di piccoli capolavori come la vita di Antonio Gramsci e di Grazia Deledda.

Ai ragazzi è stato detto di immaginare la famiglia Grimaldi in giro per la Città di Modica ai giorni nostri utilizzando tutta loro fantasia e la loro abilità nel disegno, naturalmente sotto lo sguardo attento della Faedda. “Per realizzare un fumetto – ha commentato la fumettista – bisogna rispondere alle 5 “W”, come già insegnano i giornalisti per scrivere un perfetto articolo. Dunque Why (perché), Who (chi), When (quando), What (cosa) Where (dove) per disegnare la storia perfetta. Poi c’è quella componente essenziale ed imprescindibile che è la fantasia di chi tiene la matita in mano, in questo caso i bambini. Fin quando ci saranno queste componenti la popolarità dei fumetti non avrà mai fine”.