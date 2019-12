Giancarlo Giannini a Chiaramonte Gulfi

Giancarlo Giannini, Pietro Montandon, Tuccio Musumeci, Mario Incudine, Enrico Guarnieri e Salvo La Rosa: il teatro fa tappa a Chiaramonte Gulfi. Sei uomini per cinque spettacoli: al Teatro Sciascia, dal 13 dicembre, al via la stagione teatrale organizzata dal Comune di Chiaramonte Gulfi, con il coordinamento artistico del Teatro Donnafugata.

In molti stanno già acquistando l’abbonamento per assicurarsi un posto in platea per tutti e cinque gli appuntamenti, per abbonarsi c’è tempo fino al 13 dicembre. A firmare il cartellone teatrale 2019-2020 il cantautore Mario Incudine e la scrittrice Costanza DiQuattro, reduci dal successo della stagione teatrale dello scorso anno e dallo straordinario riscontro degli eventi inseriti nell’Estate Chiaramontana: un’accoppiata vincente che adesso confeziona una stagione di prosa di assoluto rilievo. A loro anche il compito di inaugurarla: una Chiaramonte Gulfi in pieno clima natalizio accoglierà infatti il prossimo 13 dicembre Barbablù, primo spettacolo teatrale scritto appunto da Costanza DiQuattro con Incudine nelle vesti di un Barbablù atipico, un eterno insoddisfatto che si confida davanti al pubblico, mostrandosi nel suo delirio surreale di lucida follia.

La stagione proseguirà fino ad aprile con uno spettacolo al mese: il 22 gennaio sarà ospite un intenso e bravissimo Giancarlo Giannini che porterà in scena il recital Le parole note, un particolare incontro di letteratura e musica. A febbraio, sabato 8, Pietro Montandon incanterà con il suo Maruzza Musumeci, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri: un viaggio attraverso una mitologia selvaggia popolata da Aulissi Dimare, Sirene Catananne, cani feroci ma anche attraverso la poesia e l’ironia della storia d’amore di Gnazio e Maruzza. Risate assicurate il 1° marzo con uno degli attori siciliani più apprezzati nel panorama nazionale, Tuccio Musumeci, che divertirà il pubblico con lo spettacolo Fiat voluntas dei; infine il 2 aprile chiude la stagione una coppia esilarante, Enrico Guarnieri e Salvo La Rosa, con Io sono l’altro 2.0. Inizio spettacoli ore 21.00.

Dopo l’ampio riscontro del calendario estivo di eventi, Chiaramonte Gulfi si appresta quindi a ospitare alcuni degli artisti italiani più apprezzati da pubblico e critica, il Balcone di Sicilia conquisterà loro e gli spettatori attesi con le sue bellezze, dall’arte dei suoi tanti musei, al paesaggio, all’eccellenza gastronomica. Per info abbonamenti: Ufficio del Turismo tel. 0932 711256 – apertura da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00.