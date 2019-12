Vittoria con giallo in Nba per gli Spurs di Belinelli

ROMA - Vittoria dopo due supplementari ma 'sub iudice' per San Antonio nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Gli Spurs rimontano nel secondo tempo un -22 che sembrava definitivo e si aggiudicano per 135-133, al termine dei prolungamenti, la sfida con Houston Rockets, a cui non bastano i 50 punti del 'solito' James Harden.

Il quale pero' e' protagonista dell'episodio che potrebbe rimettere tutto in discussione: una sua schiacciata, non convalidata nell'ultimo quarto, accende la vibrante protesta degli ospiti. Un errore ammesso dagli arbitri e che potrebbe costringere la Lega a far rigiocare gli ultimi 7 minuti e 50 secondi di gara. Nel caso cio' non accadesse, la franchigia texana potrebbe presentare un reclamo ufficiale. Tra i padroni di casa e' rimasto in panchina l'azzurro Marco Belinelli. Sconfitta interna per i New Orleans Pelicans di Nicolo' Melli, superati per 118-97 dai Dallas Mavericks con 33 punti di un ispirato Luka Doncic. Per il 28enne ala grande reggiano, 7 punti, impreziositi da 8 rimbalzi e 2 assist, in 22 minuti di impiego.

(ITALPRESS)