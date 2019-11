Dieta dimagrante prima di Natale: cosa mangiare per dimagrire 3 kg

La dieta dimagrante prima di Natale può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. Si tratta di una dieta semplice e completa che per avere la perdita di peso deve essere associata ad una buona attività fisica.

Ma vediamo in un esempio di menù completo settimanale, giorno per giorno, cosa si mangia per dimagrire fino a 3 kg. Lunedì: colazione con un tè verde o un caffè, uno yogurt magro e due fette biscottate con un velo di marmellata. Spuntino: un kiwi. Pranzo: 80 gr di pasta integrale con asparagi, moscardini con sugo piccante, un’insalata mista. Merenda: un succo d’ananas o un tè verde senza zucchero. Cena: due uova con cipolla e pomodoro, un’insalata verde, 50 gr di pane integrale. Martedì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato, un caffè, uno yogurt magro, un frutto di stagione, quattro biscotti integrali. Spuntino: un mela. Pranzo: 70 gr di riso integrale con pomodoro e parmigiano, fesa di tacchino, un’insalata di pomodori e cetrioli. Merenda: una pera. Cena: due patate e due salsicce e un’insalata di carote.

Mercoledì: colazione con un tè verde e tre gallette di riso con un velo dimarmellata light. Spuntino: un tè verde senza zucchero o una spremuta di arancia. Pranzo: caprese con pomodoro e mozzarella, bresaola con rughetta e parmigiano. Merenda: una pera. Cena: 200 gr di petto di pollo ai ferri o peesce alla griglia e broccoli al vapore. Giovedì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato, un caffè, uno yogurt magro, una pera e due fette biscottate integrali. Spuntino: un kiwi. Pranzo: 70 gr di spaghetti integrali con verdure, 160 gr di tonno, un’insalata di finocchi. Merenda: uno yogurt alla frutta. Cena: tonno al naturale, insalata e una fettina di pane integrale.

Venerdì: colazione con un bicchiere di tè verde e due fette biscottate integrali. Spuntino: una macedonia di frutta senza zucchero o una spremuta di arancia. Pranzo: 70 gr di grano saraceno con verdure e una porzione di peperoni grigliati. Merenda: 4 fette d’ananas. Cena: orata al cartoccio, spinaci al vapore. Il sabato e la domenica si può ripetere a scelta uno dei menù della settimana. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. E’ fondamentale chiedere il parere del proprio medico se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.