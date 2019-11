Dieta arancione per dimagrire con zucca, cachi e carote: menù

La dieta arancione per dimagrire con cachi, zucca e carote è facile da seguire. La dieta arancione per dimagrie è una dieta lampo che dura 3 giorni e può far perdere fino a 2 kg. La dieta arancione è una dieta ipocalorica che non può essere seguita da tutti.

E’ una dieta vietata alle persone che soffrono di diabete o altre patologie importnati e alle donne in gravidanza. ma vediamo cosa si mangia nella dieta arnacione con zucca, cachi e carote iìper iìdimagrire in un esmepio di menu giornaliero. Colazione con una spremuta di arancia senza zucchero, uno yogurt magro. Spuntino: due mandarini. Pranzo: 60 grammi di riso con 200 grammi di zucca, carote bollite condite con olio e limone e un uovo sodo. Merenda: un cachi. Cena: 300 grammi di melone con 80 grammi di prosciutto crudo sgrassato, 30 grammi di pane integrale.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata da un nutrizionista in base alle singole caratteristiche della singola persona.