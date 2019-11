Dieta del digiuno intermittente stimola metabolismo e fa dimagrire

La dieta del digiuno intermittente stimola il metabolismo e può far dimagrire di qualche chilo di troppo. La dieta del digiuno intermittente è una dieta che si basa sull'alternanza di pasti regolari e momenti di digiuno, con lo scopo di accelerare il metabolismo e aiutare a perdere peso velocemente.

Ma vediamo come funzione la dieta del digiuno intermittente per dimagrire di qualche chilo di troppo.Il digiuno intermittente è una dieta basata sull'alternanza di pasti regolari e momenti di digiuno vero e proprio. Sono cinque i principali esempi di dieta digiuno intermittente tra cui scegliere, nei quali, in sostanza, variano le finestre temporali tra momenti di digiuno e pasti normali. La dieta del digiuno intermittente prevede cinque pasti La dieta intermittente una suddivisione della giornata in due momenti: una fase di digiuno - chiamata fast - della durata di diverse ore (dalle 12 alle 19-20 ore) in cui non verrà introdotto nessun cibo ad eccezione di acqua, caffè amaro, tè e bevande senza zuccheri, e un'altra parte - chiamata fed - in cui si può magiare regolarmente.

La dieta del digiuno intermittente può far dimagrire velocemente di qualche chilo ma può avere anche degli effeti indesiderati dovuti al digiuno, quast’ultimo infatti può aumentare i livelli di cortisolo. Uno degli effetti del cortisolo è che aumenta i livelli di zucchero nel sangue. Per cui, in alcune persone con problemi di regolazione nei livelli di zucchero nel sangue, il digiuno può peggiorare le cose. La dieta del digiuno intermittente non è adatta alle persone che soffrono di diabte o di altre patologie importanti. E’ vietata alle donne in gravidanza.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata da un nutrizionista in base alle singole caratteristiche della singola persona.