Fratelli d'Italia Ragusa: proposte di legge Giorgia Meloni: raccolta firme

Fratelli d’Italia avvia a Ragusa la campagna per la raccolta firme sulle proposte di legge di iniziativa popolare promosse da Giorgia Meloni. Il prossimo sabato 30 novembre, a partire dalle ore 10,00 e fino alle ore 13,00, il Circolo territoriale di Ragusa di Fratelli d’Italia sarà presente con una propria postazione in via Paestum, angolo via Mattarella, in prossimità del mercato rionale, per raccogliere le firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare promosse a livello nazionale da Giorgia Meloni.

“Fratelli d’Italia ha da tempo avviato una campagna per sostenere alcune importanti modifiche costituzionali, quali l’elezione diretta del Presidente della Repubblica”, dichiara il coordinatore cittadino Alessandro Sittinieri “l’abolizione dei senatori a vita, l’introduzione di un tetto alle tasse in costituzione e l’affermazione della supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo”. “E’ giunto il momento in cui gli italiani possano scegliere direttamente un Presidente della Repubblica che possa costituire il vero garante e collante dell’unità nazionale” continua Alessandro Sittinieri “e che venga eliminata la figura, ormai anacronistica dei senatori a vita, che non sono eletti e che possono contribuire a determinare maggioranze parlamentari contro la volontà popolare”.

“Vogliano che l’Italia non ceda la propria sovranità per compiacere i potenti di turno e, quindi, le norme europee che contrastano con la nostra Costituzione non devono essere considerate valide in Italia e bisogna anche garantire i nostri cittadini, prevendendo all’interno della Costituzione un tetto massimo alle tasse”, conclude il coordinatore cittadino, che invita i cittadini a partecipare a questa iniziativa anche per confrontarsi sui temi che riguardano la città di Ragusa.