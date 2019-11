Andrea Tidona nell’originale “Edipo… Seh!” sarà il protagonista del prossimo appuntamento della stagione teatrale al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla.

Due serate, venerdì 29 e sabato 30 novembre, alle ore 20.30, in compagnia di alcuni degli attori più famosi del cinema italiano, da Gassman a Tognazzi a Turi Ferro, per citarne alcuni, tutti interpretati da Tidona, che tornano dall’aldilà per portare in scena “Edipo Re”, diretti da Strehler.