Dormire poco fa ingrassare: aumenta rischio obesità e diabete

Dormire poco fa ingrassare e aumenta il rischio obesità e diabete di tipo 2. Lo sostiene una ricerca statunitense pubblicata sulla rivista “Sleep”. La ricerca dimostra che dormire un adeguato numero di ore per notte contribuisce a controllare meglio il peso corporeo.

Ma niente riposino pomeridiano, solo il sonno notturno sarebbe in grado di migliorare l’equilibrio ormonale riducendo i fattori obesogeni. L’autore dello studio Nathaniel Watson, Vicedirettore dello ”Sleep Disorders Center” dell’Università di Washington sostiene che più si dorme bene la notte e meno i geni legati all’obesità diventano importanti nel determinare il peso corporeo. La ricerca ha coivolto 1088 coppie di gemelli, di cui 604 omozigoti. Dai dati è emerso che chi dormiva abitualmente meno di sette ore per notte tendeva a mettere su chili più facilmente e stentava a tenere sotto controllo il peso rispetto a chi trascorreva più tempo tra le braccia di Morfeo. In pratica con meno di sette ore di riposo notturno l’influenza dei geni sul peso corporeo risultava del 70%, mentre tra coloro che si concedevano più di nove ore di sonno l’influenza dei geni sul peso scendeva al 32%, (meno della metà) e i fattori ambientali, come la dieta e lo sport, arrivavano al 51% (10 volte tanto).

Nonostante la ricerca non è ancora chiaro quale sia il meccanismo biologico attraverso cui il sonno contribuisca al controllo del peso, ma nuove ricerche hanno dimostrato che dormire uno scarso numero di ore per notte, in genere meno di sette, può comportare squilibri ormonali che riguardano il rapporto tra l'ormone grelina e l'ormone leptina facilitando l’accumulo di chili in eccesso e il rischio di insulino-resistenza, che spiana la strada al diabete tipo 2. I disturbi del sonno e i frequenti risvegli durante la notte portano ad un aumento dell’ormone grelina che altera il senso dell’appetito e della fame verso alimenti ricchi di carboidrati durante la giornata. L’insonnia inoltre causa una riduzione di un altro ormone, la leptina, che è l’arbitro della sazietà bloccando il desiderio di cibo.

Chi dorme poco, tende ad ingrassare perchè altera l’equilibrio tra appetito e fame. Per dimagrire occorre dormire, avere una buona qualità del sonno, che porta al controllo nella secrezione di grelina e di leptina. Fonte: Nathaniel F. Watson and Bradley V. Vaughn; Clinician's Guide to Sleep Disorders; (Baylor University. Medical Center). 2007 Jan; 20(1)89; Nathaniel F. Watson, Dedra Buchwald, Michael V. Vitiello, Carolyn Noonan and Jack Goldberg; A Twin Study of Sleep Duration and Body Mass Index; J Clin Sleep Med. 2010 February 15; 6(1): 11–17.