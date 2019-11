Usa, Bloomberg si candida alle primarie dei democratici

ROMA - "Correro' per la presidenza, per sconfiggere Donald Trump e ricostruire l'America". Lo annuncia sul sito della sua campagna elettorale il miliardario Michael Bloomberg, confermando la sua intenzione di candidarsi alle primarie del Partito Democratico per la presidenza degli Stati Uniti.

"Non possiamo permetterci altri quattro anni di azioni sconsiderate e non etiche del presidente Trump - spiega Bloomberg -. Rappresenta una minaccia esistenziale per il nostro paese e i nostri valori. Se ottiene un altro mandato, potremmo non recuperare mai dal danno. Dobbiamo vincere queste elezioni e iniziare a ricostruire l'America".

(ITALPRESS)