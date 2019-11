Strisce blu hi-tech a Modica: ecco dove saranno installate

Strisce blu: a Modica saranno hi-tech. Dopo anni di attesa finalmente è stata aggiudicata la gara relativo alla gestione della sosta a pagamento e del parcheggio di Viale Medaglie D’Oro.

La ditta aggiudicatrice è la Elisicilia Srl con sede a Modica con un’offerta al rialzo sui proventi da restituire al Comune pari al 19%. Ad aggiudicare la gara è stato il Servizio Territoriale dell’Urega. Nel particolare il progetto migliorativo che ha ricevuto i consensi da parte della Commissione, riguarda la gestione della sosta a pagamento con l’installazione di 40 colonnine parcometri (15 in più di quelle previste nel progetto) che porta al rapporto 1:16 tra parcometri e stalli a pagamento. Presso tali installazioni sarà possibile, oltre all’emissione del biglietto di sosta, anche comprare gli abbonamenti sia in contanti che con carte ma anche attraverso gli smartphone scaricando l’app dedicata. Nelle zone più periferiche gli stalli di sosta a pagamento saranno dotati di speciali sensori interrati che permetteranno dal computer verificare l’occupazione dello stesso. Tali sensori avranno anche il ruolo di guida per l’automobilista per permettere di trovare il parcheggio libero più facilmente.

Il numero dei posti liberi sarà indicato anche sui display elettronici disseminati lungo il percorso. Molto più stretti saranno i controlli che riguarderanno i posti riservati ai disabili e ai residenti che avranno, attraverso una card cittadina, tariffe speciali a prezzi scontati con targa personalizzata. Capitolo parcheggio di Viale Medaglie D’Oro. Il parcheggio sarà ristrutturato e adeguato alle norme di sicurezza a carico della Ditta vincitrice che metterà a disposizione servizi annessi per l’utenza come il bus navetta da 18 posti che collegherà viale Medaglie D’Oro a piazza Corrado Rizzone, Piazza Monumento, Teatro Garibaldi e Piazzale Falcone Borsellino. L’autobus effettuerà ben 36 corse giornaliere. Il costo sarà compreso nel biglietto di sosta. A disposizione degli utenti anche 30 biciclette a pedala assistita per muoversi in tutta libertà.

Presso il parcheggio di Viale Medaglie D’Oro anche le colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Il progetto prevede che la Ditta aggiudicatrice garantirà la continuità lavorativa agli attuali dipendenti della Multisosta. “Finalmente Modica – commenta il Sindaco – avrà un sistema di mobilità e di sosta efficiente, di ultimissima generazione con tantissime innovazioni tecnologiche come già avviene in svariate Città europee all’avanguardia. L’apertura del Parcheggio di Viale Medaglie D’Oro contribuirà a migliorare la situazione traffico del centro storico visto che le persone potranno posteggiare e muoversi gratuitamente con i mezzi messi a disposizione della Ditta. Tutto ciò senza che il costo della sosta subisca un aumento”.