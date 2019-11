Alan Kurdi, tribunale dei ministri archivia indagine su Salvini

Archiviata l'indagine su Matteo Salvini in merito al caso della Alan Kurdi. Il Tribunale dei ministri che ha accolto la richiesta della procura di Roma. "Bene, un Tribunale finalmente riconosce che bloccare gli sbarchi non autorizzati di immigrati non e' reato!

Sono curioso di vedere a questo punto cosa decideranno le altre Procure, e una volta tornato al governo rifaro' esattamente le stesse cose", dice il leader della Lega, all'epoca dei fatti ministro dell'Interno. La nave della Ong tedesca nell'aprile scorso aveva soccorso al largo della Libia 64 migranti che si trovavano a bordo di un gommone. Salvini aveva vietato lo sbarco in Italia e la nave era poi approdata a Malta.

(ITALPRESS)