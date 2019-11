L'omicidio di Peppe Lucifora a Quarto Grado

L’omicidio di Peppe Lucifora, ucciso nella sua casa a Modica,anche stasera sarà tra le storie protagoniste della famosa trasmissione Quarto Grado in onda su Rete 4 e condotta da Gianluigi Niuzzi e Alessandra Viero.

Anche la scorsa settimana nella seguitissima trasmissione televisiva si è parlato dell’omicidio di Peppe Lucifora, il cuoco modicano trovato senza vita nella propria casa lo scorso 10 novembre. L’autopsia ha certificato che l’uomo sia stato ucciso per asfissia, provocata meccanicamente con zigomi e mandibola fratturati e ferite alla testa. Inoltre, non è stato ritrovato lo smartphone del siciliano e così le indagini risultano più complicate. Nella casa del cuoco modicano mercoledì mattina sono entrati i Ris di Messina che hanno portato via reperti vari che potranno servire per risalire all’identità dell’omicida.