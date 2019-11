Luis Enrique torna Ct Spagna, Rubiales Moreno si è fatto da parte

MADRID (SPAGNA) - Cambio di guida tecnica sulla panchina della Spagna. Robert Moreno lascia il posto a Luis Enrique, ma le circostanze non sono chiare. La notizia era gia' trapelata ieri, prima del match di qualificazione a Euro 2020 che la Spagna ha giocato e vinto 5-0 contro la Romania.

La notizia ha colto tutti di sorpresa, secondo la stampa spagnola anche lo stesso Moreno che, come riportato dai media, non avrebbe gradito tempi e modi. Luis Enrique si era dimesso da ct della nazionale il 19 giugno scorso per i problemi di salute della figlia, poi deceduta il 29 agosto. Moreno, suo vice, ne aveva preso il posto, dicendosi pronto in qualsiasi momento a ridare la panchina all'ex tecnico di Roma e Barcellona. "Oggi possiamo confermare che Luis Enrique torna al suo posto di lavoro" l'annuncio del presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, che da' la sua versione: "Con Moreno avevamo chiarito che Luis Enrique avrebbe avuto sempre le porte aperte e proprio Moreno ci ha detto che Luis Enrique era pronto a tornare, comunicandoci allo stesso tempo la propria volonta' di lasciare.

Lo abbiamo riferito a Luis Enrique chiedendogli di tornare e lui ha accettato con piacere, ringraziandomi per aver mantenuto la parola data. Oggi Moreno aveva una riunione alle 10 con il direttore Molinas, ma non si e' presentato e ha mandato due avvocati al suo posto. E' stato lui a dirci di voler andare via, conosceva tutti i passaggi, ma e' successo qualcosa di imprevisto". Secondo Radio Cadena Ser, Robert Moreno dara' la sua versione dei fatti dopo la risoluzione del contratto.

