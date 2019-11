Maltempo, Di Maio: dramma non è solo per Venezia ma nessuno ne parla

"Venezia e' nel dramma, ma non solo Venezia. Altre citta' e Regioni sono state travolte dal maltempo (o forse sarebbe meglio dire dai cambiamenti climatici). Penso alla Basilicata con Matera - la capitale europea della cultura -, penso alla Puglia, alla Calabria, alla Sicilia. E nessuno ne parla.

Nessuno. Non esistono regioni di serie B, dobbiamo occuparci di ogni singolo italiano, di ogni singola famiglia, di ogni singolo lavoratore, di ogni singolo commerciante". Lo scrive il leader M5S Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, che posta su Facebook una foto dei danni nella citta' di Matera a causa del maltempo. "Proprio ieri ho sentito il sindaco del comune di Ispica, in Sicilia - afferma Di Maio -. Anche in quella zona sono morte delle persone. Preghiamo per loro e per chi sta soffrendo in queste ore. Ma non fermiamoci qui, bisogna intervenire, analizzando velocemente tutte le richieste che vengono dai diversi comuni italiani per lo stato di emergenza. L'Italia sia unita, perche' unita trova la sua forza".

(ITALPRESS)