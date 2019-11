Maltempo, 2200 interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia

ROMA - Proseguono in tutta Italia gli interventi dei Vigili del fuoco per il maltempo che sta colpendo la penisola. Nelle ultime 36 ore svolti 2.200 soccorsi legati a fenomeni atmosferici: 500 nel Lazio, 200 in Campania, 200 in Liguria e 300 in Piemonte.

(ITALPRESS)