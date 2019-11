Giovane picchiato a Pozzallo: aggressione omofoba e insulti

Le indagini dei Carabinieri sono state indispensabili per chiarire i fatti dell’aggressione omofoba avvenuta a Pozzallo. E’ quanto scrive il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

L'aggressione della serata di ieri in un bar del centro-città, che ha visto come vittima un giovane pozzallese, che sembra sia stato oggetto di insulti omofobi, non può non destare grande preoccupazione. Se si tratta veramente di una aggressione omofoba, non può non condannarsi nella maniera più netta. La civilissima Pozzallo, città di accoglienza e tolleranza, è completamente estranea alla cultura dell'intolleranza e dell'omofobia. In ogni caso, prima di esprimere un giudizio complessivo sulla vicenda, bisogna attendere la conclusione delle indagini dei Carabinieri che sono già in corso, per chiarire la realtà dei fatti accaduti. Solo allora, saremo in grado, di esprimere un giudizio con grande serenità e obiettività. (Foto web)