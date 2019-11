Harry Styles, due date a Torino e Bologna a maggio

MILANO - Dopo aver rivelato l'uscita del nuovo album di inediti "Fine Line" (Columbia Records/Erskine Records), prevista per il 13 dicembre, Harry Styles annuncia il tour mondiale "Love On Tour" al via nel 2020 con due date live in Italia: il 15 maggio al Pala Alpitur di Torino e il 16 maggio all'Unipol Arena di Bologna.

King Princess sara' "special guest" in Europa durante i concerti dal 15 aprile al 31 maggio, la cantautrice Jenny Lewis fungera' da supporto nelle tappe americane e canadesi (dal 26 giugno al 5 settembre) e l'artista giamaicana Koffee aprira' gli show in Messico (dal 29 settembre al 3 ottobre).

(ITALPRESS)