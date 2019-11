Ragusa Asp, avviso presentazione istanze disabili gravi

L’Asp di Ragusa informa che sul sito dell’Azienda è pubblicato l’avviso per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio economico per i disabili gravissimi di cui alla legge regionale.

I diretti interessati, o loro rappresentanti legali, dovranno presentare apposita istanza di accesso al beneficio (secondo il modulo allegato al presente avviso) al PUA competente per territorio di residenza o nel Distretto Socio Sanitario competente per territorio, fino e non oltre le ore 12.00 di giorno 31/12/2019.L’accesso al beneficio economico è subordinato alla verifica da parte dalle Unità di Valutazione Multidimensionali dell’ASP che dovranno certificare la sussistenza delle condizioni di disabilità di cui all'art.3 del D.M. 26.09.2016. I Servizi Sociali dei Comuni e l’ASP effettueranno, periodicamente, visite ispettive per verificare l'effettiva attuazione di quanto sottoscritto con il patto di cura. All’ASP di Ragusa l’istanza può essere presentata: a mezzo posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.asp.rg.it

A mezzo raccomandata con a.r., avente per oggetto: “Istanza per l’accesso al beneficio economico per i soggetti affetti da disabilità gravissima e inviata all’indirizzo: ASP Ragusa - Piazza Igea n°1- 97100 RAGUSA. Presentata a mano negli uffici PUA dei Distretti Sanitari: Distretto Ragusa – via A. Licitra, 11 – tel. 0932234080. Distretto Vittoria – Comiso ospedale “Regina Margherita” tel. 0932740335 - Vittoria via Dell’Acate – tel. 0932999607-999619. Modica – via A. Moro – tel. 0932448404.