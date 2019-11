Vortice ciclonico Mediterraneo: nubifragio e tromba d'aria a Licata

Il vortice ciclonico Mediterraneo annunciato per oggi in Sicilia è arrivato. A Licata si è abbattuto un violento nubifragio e una tromba d'aria. Il maltempo annunciato dalla protezione Civile della Sicilia si sta già abbattendo in molte zone dell’isola.

Dal pomeriggio di oggi, lunedì 11 novembre, si attendono nubifragi diffusi e forte attività elettrica. Il picco precipitativo è previsto per le ore notturne con fenomeni particolarmente intensi che colpiranno soprattutto siracusano, catanese, specie l’area etnea, fino al messinese. Nel video le strade allagate a Licata.