Cannavacciuolo torna in tv con Antonino Chef Academy

MILANO - Dieci giovani, talentuosi cuochi e la possibilita' di aggiudicarsi un posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo, che questa volta si cala nel ruolo di professore e mentore per i concorrenti di Antonino chef Academy, il nuovo format che lo vede protagonista, produzione originale Endemol Shine Italy per Sky, al via da domani, 12 novembre, su Sky e Now TV.

In una location d'eccezione, il Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello, Antonino Cannavacciuolo guidera' i dieci giovanissimi aspiranti chef - tutti tra i 18 e i 23 anni - che, a seguito di un percorso formativo, si sfideranno superando delle prove in cui dovranno mettere in campo tutte le conoscenze professionali e personali in loro possesso per dimostrare di essere all'altezza della cucina di uno dei ristoranti piu' esclusivi d'Italia: Villa Crespi. Le prove vedranno ogni concorrente realizzare dei piatti sulla base di quanto appreso durante le lezioni, quelle di Chef Cannavacciuolo e quelle tenute dai coach ospiti, esperti in diverse materie legate al mondo della ristorazione.

Al termine di ogni prova, ai giovani chef verra' assegnato un voto, la cui somma andra' a determinare la classifica finale: il concorrente che avra' totalizzato il voto piu' basso sara' costretto ad abbandonare l'accademia.

