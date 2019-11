Scuole chiuse a Ragusa per maltempo

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, in un post pubblicato su facebook annuncia per domani 12 novembre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per un’allerta meteo rossa per maltempo.

“Considerato il persistere delle avverse condizioni climatiche, con diramazione di allerta meteorologica rossa, - scrive il sindaco Cassì -è stata predisposta la chiusura precauzionale di scuole di ogni ordine e grado, ville comunali e cimiteri anche per l’intera giornata di domani, martedì 12 novembre 2019. Invito i cittadini ad attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali diffuse attraverso il sito web e i canali social del Comune di Ragusa e questa mia pagina. Di nuovo, infatti, già stamani sono state diffuse in rete delle fake news con immagini ritoccate che, per evitare confusione, pubblicherò non in questo post ma tra i suoi commenti. Sono certo che il futuro di Ragusa, visto l’ingegno dimostrato da alcuni ragazzi autori di questi fotoritocchi, sarà roseo; al momento però si tratta di una condotta irresponsabile che potrebbe configurarsi come procurato allarme”.

Anche i sindaci dei Comuni della provincia di Ragusa hanno annunciato la chiusura delle scuole per domani 12 novembre.