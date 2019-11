Allerta meteo arancione: forti temporali dal pomeriggio in Sicilia

Forte maltempo atteso da oggi pomeriggio in Sicilia. Il Dipartimento della protezione Civile ha diramato per oggi, 11 novembre, un’allerta meteo arancione. In particolare le previsioni della protezione Civile annunciano un peggioramento importante dal pomeriggio di oggi, lunedì 11 novembre 2019, e per le successive 24-36 ore.

Sono previsti forti forti temporali nella zoan sud-orientale con raffiche di burrasca forte o tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Le piogge sparse dalla tarda mattinata, tendenti a diffuse e persistenti nella seconda parte della giornata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati molto elevati sui versanti ionici e generalmente elevati sui restanti settori orientali e sui settori meridionali e occidentali. Diffuse dal pomeriggio a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone con quantitativi cumulati generalmente moderati.