Alfabetizzazione per stranieri: corso a Ragusa

Alfabetizzazione per stranieri. Prende il via, come ogni anno nel mese di novembre, l’attività di formazione organizzata da Adra – Agenzia Avventista per lo sviluppo Sociale – sede di Ragusa.

Giunta già alla sua quarta edizione – grazie alla Sponsorizzazione del Comune di Ragusa e della Prefettura di Ragusa - in collaborazione con La Sycurvita che si occupa di Sicurezza sui luoghi di lavoro. I corsi sono orientati all’alfabetizzazione per gli stranieri con lo scopo di inserirli nel mondo del lavoro, fornendo gli attestati necessari e obbligatori. Inoltre, durante il percorso di alfabetizzazione si svolgeranno momenti di arricchimento con coach, consulente del lavoro e funzionario della banca legale Direttore del corso Giorgio Bella; segretaria e referente ADRA Carmela Cascone e Responsabile docenza Stefania Sudano. Il primo appuntamento del corso inizia lunedì 11 novembre 2019, nella sede della Sycurvita zona in lezione di alfabetizzazione italiana; rilascio di patentino carrellista: per HCCP; antincendio e formazione di base lavoratori.

Il percorso formativo si concluderà il 6 dicembre e in quella stessa data verranno consegnati gli attestati da parte delle Istituzioni i che hanno collaborato alla realizzazione del percorso formativo. La cerimonia di consegna si terrà nella sede Adra via Sacro Cuore, 105 - Ragusa.