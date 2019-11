La pasta integrale fa dimagrire e fa bene alla salute? Risponde la medicina

La pasta integrale fa bene alla salute e fa dimagrire? Ecco cosa dice la medicina. La pasta integrale spesso viene inserita nelle diete perché fa bene alla salute e facilita il transito intestinale grazzie alle fibre.

Inoltre alcuni studi spiegano che la pasta integrale migliorando la funzionalità dell’intestino riduce il rischio di malattie cardiovascolari e di tumori all’intestino. Ma perché bisogna preferire la pasta integrale a quella bianca? La pasta integrale a differenza di quella bianca è preparata con farine derivate dalla macinazione del chicco intero ed è di conseguenza maggiormente ricca di fibre come spiega la nutrizionista Nicoletta Bocchino Queste sostanze una volta ingerite, esercitano un controllo sulla glicemia, il livello di zuccheri nel sangue, e tenendo a bada l’insulina, l’ormone responsabile degli attacchi di fame, prolungano il senso di sazietà. Inoltre, la pasta “scura” per via del processo di lavorazione a cui è sottoposta la farina con cui è preparata rispetto a quella “bianca” è più ricca di nutrienti.

La pasta integrale inoltre fa bene alla salute poiché apporta una maggiore quantità di vitamine del gruppo B e minerali, per esempio il magnesio e apporta meno carboidrati. Quelli che contiene poi sono a lento rilascio, danno energia in modo costante permettendo all’organismo di utilizzarla lentamente. Ma quali sono le proprietà benefiche della pasta integrale? tra le proprietà benefiche della pasta integrale emergono: i beta-glucani contenuti nella crusca che sono molto utili al sistema immunitario e danno un maggior senso di sazietà. La pasta integrale inoltre vanta la presenza di vitamine del gruppo B (soprattutto B1, ma anche B2 e B3) presenti nella crusca e nel germe che sono importanti per il sistema nervoso e cardiovascolare perché aiutano i processi cellulari di produzione di energia.

Infine tra le proprietà della pasta integrale c’è la vitamina E, i polifenoli e l'acido fitico, presenti anch'essi nella crusca e nel germe, che hanno proprietà antiossidanti, quindi prevengono l'invecchiamento delle cellule; come per tutti i prodotti integrali, l'indice glicemico è più basso. La pasta integrale diventa spesso protagonista assoluta in tantissime diete.