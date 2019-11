Dieta delle proteine per dimagrire subito

La dieta delle proteine può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. E’ una dieta ideale per chi non ama mangiare la carne in quanto prevede il consumo di molte verdure, frutta e pesce.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo di una settimana per dimagrire fino a 3 kg. Lunedì: colazione con 25 grammi di frutta secca e 1 tazza di latte d’avena. Spuntino: 2 kiwi. Pranzo: 1 porzione di insalata mista 2 uova sode e 70 grammi di orzo perlato. Merenda: 1 mela. Cena: 1 pizza rotonda con salmone senza mozzarella. Martedì: colazione una tazza di latte di mandorle dolcificato con 1 cucchiaino di miele e 30 grammi di muesli. Spuntino: 2 mandarini. Pranzo: 100 grammi di seitan alla piastra e 70 grammi di quinoa condita con la zucca. Merenda: 1 grappolo d’uva. Cena: 70 grammi di riso integrale condito con una scatoletta di tonno al naturale o 80 grammi di tonno fresco cotto al vapore, una zucchina grigliata.

Mercoledì: Colazione con 2 fette biscottate integrali e ci spalmate un velo sottile di marmellata, 1 tazza di latte di riso. Spuntino: 1 mela. Pranzo: 1 piatto di cavolo bollito, 250 grammi di sogliola cotta al vapore e 70 grammi di farro. Merenda: 2 kiwi. Cena: 100 grammi di tofu, 50 grammi di pane integrale e un piatto di insalata mista. Giovedì: Colazione: 25 grammi di frutta secca e 1 tazza di latte d’avena. Spuntino: 1 melograno. Pranzo: Preparatevi una frittata con 2 uova e 200 grammi di carciofi e 50 grammi di pane integrale. Merenda: 1 arancia. Cena: 70 grammi di orzo e 50 grammi di fagioli, un piatto di verza bollita. Venerdì: colazione con 2 fette biscottate integrali e ci spalmate un velo sottile di marmellata, 1 tazza di latte di riso. Spuntino: 1 mela. Pranzo: 70 grammi di riso condito con 200 grammi di piselli, una porzione di insalata di pomodoro. Merenda un frutto. Cena: Verdure miste grigliate, 50 grammi di pane integrale e 250 grammi di merluzzo.

Sabato: colazione: Una tazza di latte di mandorle dolcificato con 1 cucchiaino di miele e 30 grammi di muesli. Spuntino: 1 mela. Pranzo: 200 grammi di merluzzo lesso, 200 grammi di finocchi lessi e 70 grammi di riso integrale condito con pomodoro. Merenda: 1 arancia. Cena: 70 grammi di miglio e 50 grammi di lenticchie, un piatto di insalata mista. Domenica: colazione: 2 fette biscottate integrali e ci spalmate un velo sottile di marmellata, 1 tazza di latte di riso. Spuntino: 1 arancia. Pranzo: 1 hamburger di soia, carote e 50 grammi di pane integrale. Merenda: 2 mandarini. Cena: 1 porzione di insalata mista 100 grammi di salmone 70 grammi di orzo perlato. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie importanti.