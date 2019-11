Dieta Smartfood per dimagrire in salute: contro cancro e malattie cardiovascolari

La Dieta Smartfood o dieta intelligente si basa su un regime alimentare che fa bene alla salute, aiuta a prevenire cancro, malattie cardiovascolari, metaboliche e neurodegenerative, e combattei chili di troppo.

La dieta Smartfood o dieta intelligente è una dieta italiana frutto di una ricerca svolta dall’Istituto europeo di oncologia (IEO) di Milano. La Dieta Smartfood si basa su migliaia di ricerche scientifiche e su studi nel campo della nutrigenomica. Da questi studi è stato rilevato che certe molecole contenute negli alimenti influenzano l’espressione dei geni e del nostro stato di salute. Grazie ad alimenti smart, è possibile accendere i geni della longevità e prevenire diverse patologie. Sono dei veri e propri alimenti-farmaci che possono curare e proteggere l’organismo. La dieta Smartfood si basa sul consumo di 30 alimenti definiti come cibi salva vita, vediamo quali. Alcuni dei cibi salva vita sono di facile reperibilità, altri meno comuni, ma sempre da portare in tavola per prevenire cancro, patologie cardiovascolari, metaboliche e neurodegenerative.

Di questi 30 cibi smart 20 sono i Longevity Smartfood, ovvero alimenti che, oltre ad essere ricchi di sostanze indispensabili, hanno molecole che attivano i geni della longevità e migliorano la qualità della vita. Ecco la lista: arance rosse, asparagi, cachi, capperi, cavoli, ciliegie, cipolle, fragole, lattuga, melanzane, cioccolato fondente, curcuma, frutti di bosco, mele, peperoncino, paprika, patate viola, prugne nere, uva, radicchio, tè verde, tè nero. Gli altri 10 sono chiamati Protective Smartfood e sono quei cibi che proteggono l’organismo dall’obesità e malattie croniche. Sono: aglio, cereali integrali, erbe aromatiche, frutta fresca, frutta a guscio, legumi, olio evo, olio di semi, semi oleosi e verdura. Il menù sano ed equilibrato della dieta Smartfood si deve basare sul consumo dei cibi salva vita, naturalmente in quantitativi normali ed equlibrati.