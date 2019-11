Terna, nasce a Napoli il primo Innovation Hub del Sud

Inaugurato oggi a Napoli il primo Innovation Hub del Sud. Secondo in Italia solo a quello di Torino, il laboratorio di idee innovative al servizio della rete elettrica fa parte di un percorso di innovazione e digitalizzazione per il quale Terna investira' circa 700 milioni di euro nei prossimi cinque anni.

Attraverso l'interazione e lo scambio con realta' esterne come Universita', centri di ricerca, startup e imprese, l'Innovation Hub diventera' un laboratorio dove creare sviluppare e testare concretamente nuove intuizioni. L'Innovation Hub di Napoli sara' focalizzato sul Digital to People ovvero sulla trasformazione digitale dei processi aziendali e l'innovazione degli strumenti nell'area delle risorse umane e dell'organizzazione. L'inaugurazione dell'Innovation Hub, a cui hanno partecipato anche il ministro dell'Innovazione Paola Pisano e l'Amministratore delegato di Terna Luigi Ferraris, e' stata anche l'occasione per Terna per lanciare un nuovo concorso che ha l'obiettivo di coinvolgere i professionisti locali nella progettazione di stazioni elettriche integrate nel territorio.

