Stazione passeggeri Pozzallo verso l'apertura

La stazione passeggeri di Pozzallo verso l’apertura. L’inaugurazione è stata fissata, nel corso del suo ultimo sopralluogo, dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci il prossimo 21 dicembre e per quella data si punta a renderla operativa e funzionale.

In quest’ottica il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha coordinato oggi una riunione tecnica preliminare per verificare come organizzare gli spazi sia interni che esterni della nuova struttura. L’obiettivo è che il giorno stesso dell’inaugurazione la stazione passeggeri di Pozzallo sia operativa per i passeggeri in transito per Malta che per i veicoli. Alla riunione operativa oltre al Commissario Piazza, hanno partecipato il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, il capo servizi del Personale Marittimo della Capitaneria di porto di Pozzallo, Daniele Praticò, su delega del Comandante Pierluigi Milella e il dirigente del settore ‘Lavori Pubblici e Infrastrutture’ del Libero Consorzio, Carlo Sinatra. Con l’ausilio della pianta della stazione passeggeri e degli elaborati tecnici si sono verificate delle ipotesi di organizzazione degli spazi interni ed esterni, fermo restando che la concessione dell’immobile resti in capo all’ex Provincia di Ragusa che ha realizzato la struttura.

“Il presidente della Regione Nello Musumeci – afferma il Commissario Piazza – ha fissato l’inaugurazione della stazione passeggeri per il prossimo 21 dicembre e per quel giorno deve essere definito tutto sul piano operativo. Ecco perché oggi ho presieduto una prima riunione operativa e fra dieci giorni torneremo a riunirci per definire il crono programma utile a rendere operativa e funzionale la stazione marittima che il territorio aspetta giustamente da qualche anno”.