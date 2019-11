Danni maltempo, sulla Pozzallo Santa Maria del Focallo: interventi urgenti

S.p. 67 Pozzallo-Santa Maria del Focallo. Interventi urgenti per ripristino sede stradale. Tra i danni provocati dall’ondata di maltempo della scorsa settimana la strada provinciale n. 67 Pozzallo-Santa Maria del Focallo è stata interessata da uno scalzamento delle pareti del tombino scatolare con consequenziale chiusura al traffico veicolare di quel tratto di strada.

Ebbene il Libero Consorzio Comunale di Ragusa provvederà tempestivamente al ripristino della sede stradale con un intervento di somma d’urgenza che prevede la ricostruzione del solido stradale a fianco del tombino. Si sta predisponendo il relativo progetto e nel giro di un mese i lavori saranno eseguiti per ripristinare il traffico veicolare su una strada provinciale ad alta percorrenza. L’impegno è stata assunto dal Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, sollecitato in tal senso dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. I tecnici del settore ‘Lavori Pubblici e Infrastrutture’ sono già al lavoro per definire il progetto e l’iter di somma d’urgenza. “Siamo consapevoli del ruolo strategico di quell’arteria provinciale – ha detto Piazza al sindaco Ammatuna – e l’ufficio tecnico si è subito attivato per individuare l’iter più celere per calendarizzare l’intervento.

Fra due settimane i lavori potranno iniziare e per ripristinare lo stato deim luoghi originari ci vorranno almneo altre due settimane. Ma in poco più di un mese contiamo di restituire agli utenti di quel territorio la strada evitando i disservizi cui sono costretti in questi giorni per il divieto di transito”.