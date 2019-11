Come dimagrire con le tisane: ecco quale scegliere

Come dimagrire con le tisane? E’ semplice basta scegliere quelle drenanti e depurative. Naturalmente per avere un dimagrimento veloce bisogna seguire anche una dieta ipocalorica, sana ed equlibrata. Ma vediamo quali sono le tisane che aiutano a dimagrire.

Ce ne sono tantissime. Tra le erbe dimagranti e depurative che si possono utilizzare ci sono il finocchio, l’alloro, lo zenzero, il sambuco e altri ancora. Vediamo che effetti hanno: il finocchio è noto per le sue proprietà digestive. Aiuta a ridurre anche il gonfiore addominale. Grazie all’anetolo previene anche la formazione di gas intestinale. La banaba aiuta infatti a combattere il sovrappeso. E’ utile anche per mantenere la glicemia, il colesterolo e i trigliceridi nei valori fisiologici normali. La cannella aiuta a ridurre la fame nervosa, abbassa i livelli di glucosio nel plasma. La cannella può dunque aiutare a controllare i picchi e le successive cadute di insulina. In questo modo, si evitano attacchi di stanchezza e affaticamento improvvisi e il conseguente desiderio di consumare zuccheri.

Grazie a questa proprietà risulta anche utile per chi soffre di diabete di tipologia 2. Consumare ogni giorno la cannella con miele o limone aiuta a sgonfiare e drenare i liquidi in eccesso. L’ibisco o tè rosa favorisce la perdita di peso ed aumenta il metabolismo. Il nocco è un eccellente digestivo. Lo zenzero è una spezia orientale che aiuta a rendere più veloce il metabolismo e di conseguenza a bruciare i grassi. Le foglie di alloro sono note per le molte proprietà benefiche. Tra queste vi è un miglioramento della digestione e del metabolismo in genere. La gramigna aiuta a digerire ed è altamente diuretica. Grazie a lei potete espellere i liquidi in eccesso che vi gonfiano. L’yerba Mate, utilizzata dai monaci tibetani, serve per mantenersi in forze e con un eccellente peso forma. I suoi effetti sono simili a quelli della caffeina. Brucia i grassi e soprattutto, aiuta a diminuire il senso di fame. Utile per chi soffre di fame nervosa. Il sambuco aiuta a digerire, perfetto per chi soffre di intestino pigro.

Il carciofo ha un importante effetto digestivo ma anche depurativo per il sangue e il fegato. Combatte anche la fame nervosa. Il Tè verde risveglia il metabolismo e dà energia. La menta stimola la digestione e placa la fame. Il fucus velocizza il metabolismo. Il tarassaco favorisce la diuresi e depura l’organismo. E’ importante che vi ricordiamo che in gravidanza, in caso di patologie o di dubbi, non è consigliato consumare tisane senza aver consultato il proprio medico. Alcune erbe possono interagire con i farmaci quindi prima di farne uso è fondamentale chiedere il parere del proprio medico di famiglia.