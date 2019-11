Yogurt nella dieta per dimagrire: riduce malattie cardiovascolari

Yogurt nella dieta per dimagrire e ridurre le malattie cardiovascolari. Inserire nella propria alimentazione il consumo dello yogurt secondo uno studio fa bene alla salute.

Il consumo di yogurt può diminuire il rischio di contrarre malattie cardiovascolari per persone ipertese. E’ questa la conclusione di uno studio pubblicato sull’American Journal of Hypertension. Già precedenti studi avevano dimostrato che consumare latticini può avere effetti benefici sull’apparato cardiovascolare. Quest’ultimo può essere afflitto dall’ipertensione, una patologia molto diffusa che colpisce più di un miliardo di persone in tutto il mondo. Il nuovo studio, che si è concentrato sugli yogurt, ha utilizzato i dati riguardanti più di 55.000 donne, con un’età compresa tra 30 e 55 anni, con pressione sanguigna elevata e più di 18.000 uomini, con un’età compresa tra 40 e 75 anni. I partecipanti avevano risposto ad un questionario in cui si invitava a descrivere i consumi alimentari abituali durante l’anno precedente alla consultazione.

Le conclusioni, secondo i ricercatori, risulterebbero abbastanza chiare: un consumo più elevato di yogurt è associato ad una riduzione di almeno il 30% del rischio di infarto miocardico tra le donne e una riduzione del 19% tra gli uomini. I dati mostrano, inoltre, che, per le donne, un maggior apporto di yogurt è associato ad un rischio inferiore del 16% di rivascolarizzazione miocardica. Inoltre chi consumava più di due porzioni di yogurt alla settimana mostrava un rischio inferiore del 20% di malattie coronariche o di ictus. Riferisce Justin Buendia, uno degli autori dello studio: “Abbiamo ipotizzato che l’assunzione di yogurt a lungo termine potrebbe ridurre il rischio di problemi cardiovascolari dal momento che alcuni piccoli studi precedenti avevano mostrato effetti benefici dei prodotti lattiero-caseari fermentati”. Lo stesso ricercatore riferisce che lo yogurt può essere benefico per la salute del cuore se assunto da solo o in diete ricche di frutta, verdura e cereali.

Per avere dei benefici per la salute basta inserire all’interno di una dieta sana ed equilibrata il consumo di uno yogurt. Ecco un esempio di menù completo di una dieta sana con lo yogurt. Colazione con un bicchiere di latte scremato e due fette biscottate con un velo di miele. Spuntino: uno yogurt. Pranzo: pasta integrale con pomodoro fresco e verdure grigliate. Merenda: uno yogurt o un tè verde. Cena: carne bianca alla griglia con controno di insalata mista o verdure al vapore. Prima di andare a letto si può bere una tisana.