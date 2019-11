Conte: entro fine anno un piano per il Sud

ROMA - "Il Governo intende promuovere un piano strutturale di investimenti e di misure di rilancio per il Mezzogiorno. Entro la fine dell'anno sara' varato un Piano per il Sud". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del Rapporto Svimez 2019.

"Una delle priorita' del nostro Piano - ha aggiunto - e' realizzare un vero riequilibrio territoriale della spesa ordinaria per investimenti che, negli ultimi decenni, non e' stata distribuita tra le Regioni italiane in misura proporzionale alla popolazione residente". "Se riparte il Sud, riparte l'Italia, non e' uno slogan, e' una fondata consapevolezza, supportata da evidenze storiche, che guida la nostra azione di Governo - ha sottolineato Conte -. Nell'ultimo ventennio, la politica economica nazionale ha disinvestito dal Mezzogiorno, ha svilito, anziche' valorizzare, le sue interdipendenze con il Centro-Nord. Questo progressivo disimpegno della leva nazionale delle politiche di riequilibrio territoriale ha prodotto conseguenze negative per l'intero Paese".

(ITALPRESS)