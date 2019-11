Dieta del limone per dimagrire subito: menù

La dieta del limone per dimagrire subito in 2 giorni si basa su una alimentazione restrittiva e poco equilibrata che non deve andare oltre i giorni previsti.

Il regime dietetico dei 2 giorni della dieta del limone prevede il consumo di limone ogni giorno associato ad altri alimenti, vediamo quali in un esempio di menù giornaliero. Colazione con una coppa di macedonia, 8 mandorle e un caffe’ d’orzo. Spuntino: un pompelmo e una limonata. Pranzo: risotto al limone e zucchine. Merenda: 5 mandorle o 5 noci e una limonata. Cena: un’orata al forno con il succo di un limone. Tutti i giorni al mattino appena svegli e la sera prima di andare a letto bisogna bere un bicchiere di acqua con il succo di un limone. La dieta del limone per dimagrire subito in 2 giorni non è adatta a chi soffre di diabete o gastrite o altre patologie importani.

In ogni caso come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia prima di cominciare questa o qualsiasi altra dieta. Inoltre ricordiamo che questo tipo di alimentazione dietetica non puo’ essere seguita oltre i due giorni.